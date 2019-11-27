РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Свет временно отключат в девяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 2 декабря из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Подольских электрических сетей, в следующий понедельник, 2 декабря, будут проводиться плановые ремонтные работы на электроподстанции №747. На время их выполнения с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№20, 21, 23А, 24, 25, 26, 27», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.