РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Кубок городского округа Люберцы по настольному теннису пройдет 1 декабря, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Кубок городского округа Люберцы по настольному теннису пройдет 1 декабря. Начало в 9:30», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что соревнования пройдут по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом №7. Кубок состоится в трех категориях: дети 2007 года рождения, любители и профессионалы.