РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В среду в микрорайоне Климовск Подольска временно понизили температуру в двух домах из-за аварийных ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 27 ноября, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 13:00 производит аварийные ремонтные работы на участке теплотрассы. В этот период по адресам: улица Заводская, дома №№4 и 4А будут снижены параметры тепловой энергии (температура тепла - ред.)», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.