РИАМО - 27 ноя. Следователи проводят проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на территории Доминиканской республики, где произошло ДТП с туристическим автобусом, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Крупное ДТП с туристическим автобусом произошло неподалеку от города Игуэй 26 ноября. Ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Погибших нет, но несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Почти все пострадавшие – москвичи, среди раненых есть дети – от трех до девяти человек.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.