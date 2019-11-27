РИАМО - 27 ноя. Басманный суд Москвы арестовал фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«11 ноября 2019 года рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костоева Гелани Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами а, ж частью 2 статьи 105 УК РФ, частью 3 статьи 222 УК РФ, ходатайство следователя удовлетворено. Костоеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Также 22 ноября рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арапиева Ахмеда Исраиловича, обвиняемого по тем же статьям.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Арапиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили в Москве на улице Академика Анохина. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение.

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии в Москве: главные подробности>>