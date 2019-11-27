РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил с 90-летним юбилеем жительницу округа Екатерину Анисимову, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«От имени президента России, губернатора Московской области, партии «Единая Россия» поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Хочу пожелать вам здоровья и долголетия», - сказал Ружицкий.

Он вручил жительнице цветы, подарки и поздравления.

Екатерина Ивановна коренная москвичка, у нее есть дочка, сын и две внучки. В микрорайон Птицефабрики Люберец она переехала в 1982 году вместе с семьей. С мужем прожила в браке 50 лет. Когда началась Великая Отечественная война ей было 12 лет.