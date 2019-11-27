РИАМО - 27 ноя. День открытых дверей проведут в Рузском краеведческом музее 30 ноября — в день 113-го дня рождения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Рузский краеведческий музей является одним из старейших музеев Московской области. Он был открыт в 1906 году по инициативе Рузского земства как музей истории Рузского края. В 1920-е годы музей совместно с другими музеями Москвы обследовал помещичьи усадьбы Рузского района. Были собраны большие коллекции, которые имели важное историческое значение. В 1941 году во время оккупации музей был уничтожен. 15 апреля 1967 года было принято решение о восстановлении музея», — говорится в сообщении.

30 ноября музею исполнится 113 лет. В рамках дня открытых дверей в музее организуют мастер-классы и лекции по истории средневекового оружия. Гости смогут совершенно бесплатно осмотреть экспозицию музея и посетить выставку картин Николая Антюхина.

Музей будет работать с 10:00 до 17:00. Праздничная программа стартует в 12:00.