РИАМО - 27 ноя. Контролировать электрооборудование Московского нефтеперерабатывающего завода будет новая передвижная электротехническая лаборатория. Комплекс оснащен современным цифровым оборудованием – оно на порядок сократит время для оценки состояния сетей и поиска неисправностей, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Московский НПЗ планомерно внедряет новые технологии в производство в рамках комплексной программы развития с 2011 года.

В отличие от предыдущего метода контроля, комплекс не требует установки габаритного диагностического оборудования на объектах персоналом. Цифровая модель позволяет точно определить место повреждения в электрических магистралях. Автоматическая система заземления и аварийного отключения гарантирует безопасность проведения работ.

Спутниковая система GPS связывает карты местности с маршрутами прохождения электрических трасс, современное программное обеспечение производит до 100 тысяч измерений за одну рабочую сессию. Результаты комплексной диагностики в онлайн-режиме обрабатываются на месте измерений.

«Использование новой передвижной лаборатории существенно повысит надежность всей системы энергоснабжения Московского НПЗ», - сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Он отметил, что этот комплекс дает дополнительную гарантию бесперебойной работы установок и точного выполнения производственного плана для устойчивого снабжения рынка топливом.