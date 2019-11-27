РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие вырубили сухие деревья по трем адресам в рамках плановой работы, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска продолжается плановая работа по вырубке сухих деревьев на придомовых территориях многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ». Так, на основании заявлений жителей были внесены в план, а теперь вырублены сухие деревья по адресам: Почтовый переулок, дом 8; улица Мичурина, дом 6; проспект 50 лет Октября, дом 24А», - говорится в сообщении.

Также управляющая компания отремонтировала качели во дворе дома №2А по Октябрьской площади.