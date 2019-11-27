РИАМО – 27 ноя. Единая система антифрод-мониторинга для отслеживания и блокировки сомнительных денежных переводов может появиться в России, пишет в среду газета «Известия».

«ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций. Она позволит автоматически выявлять фрод на стадии, когда платеж идет в узловых точках — через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard», — говорится в материале.

Подозрительную трансакцию заморозят и проверят в ручном режиме. В идеале нужно обеспечить возможность внесудебного возврата средств со счета мошенника. Планируется, что оператором платформы выступит Национальная система платежных карт.

Сбербанк, Росбанк и ряд других банков подтвердили изданию, что знают о проекте. Эксперты Сбербанка ожидают, что на создание системы потребуется от одного до трех лет.

Эксперты «БКС Премьер» отметили, что централизованная база с информацией о совершении незаконных операций мошенниками может быть полезной для собственных антифрод-систем банков, это поможет эффективнее выявлять злоумышленников. Однако сами банки не заинтересованы в передаче информации о клиентах третьим лицам.

Руководитель аналитического центра компании по кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов отметил, что создание системы не проблема с технологической точки зрения, но на начальном этапе может быть заблокировано много правомерных операций.