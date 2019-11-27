РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 ноя. Школьникам в Королеве рассказали о правилах поведения на зимних дорогах, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель городской общественной палаты Ольга Корнеева.

В микрорайоне Первомайский прошло совместное мероприятие ОГИБДД УМВД России по Королеву и общественной палаты города для дошкольников, посвященное профилактике детского травматизма на дороге в осенне-зимний период.

«Световой день стал короче, и конец рабочего дня в детских садах, а также посещение различных кружков приходится на темное время суток. Переменчивая погода и первый снег в этот период еще больше осложняют и так непростую видимость для водителей. Поэтому очень важно напомнить ребятам и их родителям о необходимости проявлять повышенное внимание и аккуратность вблизи проезжей части и при путешествии на автомобиле. Инспектор по пропаганде БДД Эльвира Фадеева рассказала ребятам о необходимых мерах безопасности», - сказала Корнеева.

Так как видимость пешеходов для водителей играет важную роль в предотвращении аварийных ситуаций на дороге, ребятам раздали веселые светоотражающие наклейки. Эльвира Фадеева и представители общественной палаты провели мини-игру с фонариками, чтобы наглядно показать принцип работы световозвращающих элементов в темноте.

Кроме того, родителям, которые пришли за своими малышами, напомнили о необходимости правильно перевозить детей в детских удерживающих устройствах и всегда пристегивать в машине себя и своих детей.