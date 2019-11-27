РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 ноя. Чемпион мира восточных единоборств и боевых искусств по версии ICFMA Сергей Зубков 2 декабря проведет бесплатную тренировку по тхэквондо для учеников школы №1 Котельников, сообщила «РИАМО в Люберцах » директор школы Татьяна Баранова.

«Второго декабря в 11:30 в Котельниковской школе №1 имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова пройдет третий этап регионального проекта «РосМолСпорт Московской области» «Тренировка с чемпионом». В нем примет участие чемпион мира восточных единоборств и боевых искусств по версии ICFMA, обладатель черного пояса по тхэквондо Сергей Зубков», - сказала Баранова.

Она добавила, что спортсмен расскажет о своем спортивном пути к чемпионству, а также о том, почему он выбрал тхэквондо. Кроме того, Зубков покажет детям чемпионский пояс и кубок. После этого со школьниками спортсмен проведет тренировку по тхэквондо.

Мероприятие организовано Котельниковской средней общеобразовательной школой №1 и «РосМолСпорт Московской области» под патронажем главы Котельников Андрея Булгакова и при поддержке совета депутатов муниципалитета.