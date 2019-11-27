РИАМО - 27 ноя. В Московской области для активного отдыха жителей зимой обустроят 31 природную зону, где появятся 39 лыжных трасс, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах – это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории 31 природной зоны появится 39 лыжных трасс, 22 прогулочных зоны, 18 горок для катания на санках и тюбингах, а также восемь мест для барбекю.

Самыми большими зонами для отдыха станут СБ «Красные Крылья» в Серпухове, лыжный стадион имени Резцовой, ФОК «Метеор» в Пересвете Сергиево-Посадского округа, лыжная трасс на проспекте Строителей в Луховицах, парк 50-летия Октября в Коломенском, а также природная зона на Парковой улице в Волоколамске.

Всего на территории Подмосковья откроются 84 лыжных трасс и 248 горок для катания на санках и тюбингах.

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