РИАМО - 27 ноя. В социальной сети «Одноклассники» прошел специальный эфир на тему гендерного насилия, более 90% опрошенных заявили, что не готовы прощать домашнее насилие, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Во время эфира внутри трансляции прошел опрос. Результаты показали, что абсолютное большинство пользователей соцсети (95,7%) считают, что нужно уходить из семьи, если в ней происходит насилие. Кроме того, 90,6% пользователей OK не готовы прощать, если на них подняли руку, а 93,8% считают, что общество должно поддерживать женщин, которые подвергались насилию», — говорится в сообщении.

Эфир провела главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова, участниками дискуссии стали телеведущая Юлия Меньшова, журналистка и автор фильма «Бьет — значит бьет» Ирина Шихман и директор центра «Насилию. Нет» Анна Ривина. Специальными гостями трансляции стали три доверительницы фонда «Насилию. Нет», которые рассказали о пережитом опыте. Спецэфир «Насилию — нет!» посмотрели более 2 миллионов пользователей.

Ривина отметила, что дна из причин, по которой насилие вообще существует, — то, что оно передается из поколения в поколение.

«Действительно, дети, которые вырастают в такой семье, решают, что это проявление нормы. И когда они даже захотят попросить о помощи, мама и бабушка скажут: «Зачем тебе это нужно? Зачем сор из избы выносить? Свой все-таки». То есть это не работает и в том числе потому, что старшее поколение начинает отговаривать. Плюс, полицейские, судьи — также люди из общества, где насилие часто является нормой», — сказала Ривина.

Социальная сеть «Одноклассники» на протяжении нескольких лет поддерживают кампанию против домашнего насилия от «ООН-Женщины».