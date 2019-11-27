РИАМО - 27 ноя. В среду утром в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса. В Домодедове задержано 10 прилетов и вылетов, еще 15 отменены. В Шереметьеве задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно данным онлайн-табло, задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.