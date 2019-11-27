РИАМО - 27 ноя. Каждые выходные в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре до 31 декабря будут проводиться сборные экскурсии по выставкам «Шагал: между небом и землей» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Сборные экскурсии собирают от 10 человек, для такой группы единый билет стоит 1,5 тысячи рублей. Для каждого последующего посетителя в группе экскурсия будет стоит 150 рублей.

«Сборные обзорные экскурсии по выставке «Шагал: между небом и землей» проходят в 12:00 и 14:00. На них вы узнаете о многогранности творческих подходов художника к своему делу. Созданной вселенной Шагала созвучна известная шекспировская цитата о том, что «весь мир театр», хотя современный ему модернизм стремился «упразднить» из изобразительного искусства и повествование, и театральность», – говорится в сообщении.

Экскурсии по выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» проводятся по выходным в 13:00. Они призваны познакомить посетителей с творчеством выдающихся художников XVIII–XX веков, чьи знаменитые полотна являются культурным достоянием Московской области.

«Основой построения экспозиции стала работа художников с цветом. С XVII века вопрос возникновения цвета занимал умы ученых, которые стремились упорядочить цвета, определив каждому из них место. Концепция выставки опирается на идею цветового круга, которым пользуются художники», – говорится в сообщении.

Продолжительность экскурсий — один экскурсионный час (45 минут). Необходимо предварительно записываться по телефону: +7 (498) 314-02-30.