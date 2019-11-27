РИАМО - 27 ноя. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена введено в график после падения пассажира под прибывающий поезд, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы метрополитена.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии все поезда двигаются согласно графику», – сказал собеседник агентства.

Ранее на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» мужчина упал под прибывающий поезд. Его удалось поднять с путей и передать прибывшей бригаде скорой помощи. Движение на линии прерывалось.