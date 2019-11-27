РИАМО – 27 ноя. Большая часть российских туристов, пострадавших в аварии с автобусом в Доминиканской республике являются жителями Москвы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Авария произошла неподалеку от города Игуэй накануне. Ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Погибших нет, но несколько человек госпитализированы, в том числе с тяжелыми травмами.

«По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии. Почти все пострадавшие – москвичи, среди раненых есть дети – от трех до девяти человек», – сказал руководитель отделения посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Он добавил, что одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук.

Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour со страховкой ERV.