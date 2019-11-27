Отнюдь не фиалками пахнет мегаполис. Московские власти считают главным врагом экологии миллионы автомобилей и борются с ними с помощью каршеринга и электробусов, а Мосэкомониторинг периодически фиксирует запах сероводорода. Но, помимо выхлопных газов и промышленных выбросов, в «букет» городских запахов попадают сигаретный дым, смог, «ароматы» фастфуда, свежего асфальта и не слишком свежих пассажиров в метро и многие другие. Какие запахи раздражают жителей и гостей столицы, читайте в материале РИАМО.

Богдан, программист:

«Ненавижу запах вокзалов – этот «букет» у меня вызывает ежедневный стресс. Уже на входе в любой вокзал в нос бьет запах какой-то пропитки для шпал или рельсов, к нему примешивается запах составов и многочисленных пассажиров. Запах вокзалов – это запах неустроенности, суеты и нестабильности».

«Заткнутые», «столбы» и самокатчики: кто бесит в московском метро>>

Дарья, финансовый аналитик:

«Мне не нравится запах ароматизаторов в такси: в машине должно пахнуть чистотой, а не «елочкой» или искусственным «бризом».

В замкнутом помещении терпеть не могу запах перегара, особенно закамуфлированный одеколоном или жевательной резинкой. Когда такой сосед попадается в лифте, мне становится дурно.

Страшнее только запах котиков в подъезде или в чужой квартире.

Аромат щей в подъезде тоже не выношу, хотя вкусно поесть люблю».

«За 59 рублей люди хотят невероятный сервис» — что бесит московских таксистов>>

Марина, садовник ландшафтной студии:

«Вы когда-нибудь ездили на каршеринговом автомобиле? Это всегда – как покупать кота в мешке.

Дверь открываешь, а оттуда – затхлый запах, словно тут побывал эскадрон гусар или полк солдат, и все они разом меняли носки.

И не мылись полгода. Или в машине ночевало лицо без определенного места жительства.

Не всегда, конечно, но в двух-трех случаях из пяти не везет точно. Тогда приходится отказываться от автомобиля каршеринга, найденного иногда с трудом».

Евгения, мастер маникюра:

«В ванной на полке у меня всегда стоит «промывалка» для носа – аквасол или аквамарис. Пользуюсь всякий раз после поездки в метро или, когда бываю в районе Третьего транспортного кольца. Там кислорода видимо давно нет».

Что бесит москвичей>>

Александр, логист:

«Однажды в такси меня чуть не вывернуло от смеси сигаретного дыма и человеческого пота, которым пропитался салон.

Они что, не чувствуют, чем пахнут? Я даже хлопнул дверью и оставил отзыв.

Еще не переношу сигаретный запах и запах кальяна в кафе. Возле нашего бизнес-центра сотрудники фирм устроили курилку, проходя через дымовую завесу электронных сигарет меня воротит. На входе и выходе из метро тоже можно «вляпаться» в этот мерзкий запах».

Маменькины сынки: «Я живу с бабушкой ради квартиры»>>

Инна, сотрудник регистратуры:

«Когда прохожу мимо парфюмерных супермаркетов и бутиков в ТЦ, всегда закрываю нос. Еще я бы запретила некоторым мужчинам пользоваться одеколоном, потому что меры не знают. Не брызгаются, а обливаются или умываются им.

Недавно утром в лифт зашел такой «ароматный» мужчина. Благоухал каким-то древним одеколоном «Лесной».

Этот запах потом меня весь день преследовал».

Жизнь в центре Москвы: мажоры, попрошайки и проблемы с парковкой>>

Анастасия, менеджер по рекламе:

«Я очень восприимчива к запахам, хоть и не аллергик. Все резкие «ароматы» у меня вызывают дискомфорт. Не люблю тошнотворные запахи жареного и жирного – шаурмы, картошки фри, беляшей и чебуреков. Ужасно пахнут лифты старых домов, где явный след животных и сырости.

Не приводят в восторг и запахи, исходящие от асоциальных личностей в электричках и вагонах метро. Тяжело переношу запах свежего асфальта, когда его укладывают летом, всегда стараюсь проскочить мимо пулей, зажав нос.

Зато очень люблю маркетинговые ходы гипермаркетов, когда в торговых залах создают искусственный запах выпечки».

Куда едут бабушки в московском метро в час пик>>

Елена, старший бухгалтер:

«Меня раздражают запахи жилых многоэтажек – мусоропровода, еды из других квартир, которые проникают в подъезд или по системе вентиляции. В пятиэтажке у соседей вечно пахло жареной картошкой. Как вытерпеть, когда ты на диете? Меня мутило! А когда снимали квартиру в Мытищах, то поздно вечером соседи снизу начинали варить мясной бульон или какие-то кости.

Уснуть было невозможно – хотелось надеть им кастрюлю на голову.

Раздражают запахи ремонта – побелки, зловонных красок, шпаклевки и строительной пыли. Соседи достали – с весны ремонтируют квартиру. Чего мы уже только не нанюхались: такое ощущение, что они выбирают самые вонючие строительные материалы. А я хочу дышать свежескошенной травой и луговыми цветами. Поэтому строим свой дом, чтобы уехать из города».

Что раздражает москвичей осенью>>

Стас, предприниматель:

«Если в метро унюхаю тошнотворный запах картошки фри из пакета «Макдональдса», пересяду в другой вагон.

Запах вонючей незамерзайки – вообще удар по мозгам.

Люди, не покупайте, эту дрянь на обочинах дорог, покупайте нормальную омывающую жидкость. Нам же всю зиму дышать и дышать…».

«Они все врут»: чем инстамамы раздражают подписчиков>>

Тимофей, антикризисный менеджер:

«Не выношу запах выхлопных газов, гари и жженой резины. Вообще не могу находиться на улице, когда в Москве долго нет дождя. Как-то мы с женой вышли летним вечером прогуляться перед сном по Павшинской пойме, и глотнув дозу выхлопных на бульваре, ретировались домой».

Маша, студентка РГАУ-МСХА им. Тимирязева:

«Зачем городскому человеку длинный шарф, который можно намотать вокруг шеи? В том числе, чтобы закрыть нос от ненужных запахов. Это меня и спасает от какофонии городских ароматов».