РИАМО - 27 ноя. На северо-восточной стороне МКАД парализовано движение транспорта, на 89-ом километре перевернулся грузовик, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 8:45 на 89 километре МКАД (внешняя сторона) столкнулись фура и легковой автомобиль, в результате ДТП грузовой автомобиль опрокинулся», — говорится в сообщении.

Движение на участке ограничено по двум полосам.

Авария обошлась без пострадавших.