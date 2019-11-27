РИАМО - 27 ноя. В парке «Сокольники» открылась лыжная трасса с искусственным снежным покрытием, кататься здесь можно уже при температуре воздуха от ноля градусов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Эта лыжная трасса традиционно первой открывается в столичных парках. Мы ждем любителей этого зимнего вида спорта в «Сокольниках» в любую погоду. В течение всего зимнего сезона там будут проводиться лыжные эстафеты, забеги для профессионалов и любителей и другие спортивные мероприятия», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Протяженность всепогодной лыжной трассы составляет 1,5 километра. Кататься здесь могут люди, которые предпочитают как коньковый ход, так и классический. Лыжню будут обновлять ежедневно. Все желающие смогут приходить со своим снаряжением или брать его напрокат в парке.

Покрытие трассы будет подходящим для лыжни благодаря самому современному оборудованию — снеговым пушкам и ратраку, который используют для подготовки горнолыжных склонов. Снежная подушка пока полностью искусственная. Со временем ее дополнят и натуральным снегом.