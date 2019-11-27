РИАМО - 27 ноя. Мужчина упал под пребывающий поезд на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», его удалось поднять с путей и передать прибывшей бригаде скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 08:00 на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Были приняты меры для его извлечения», – говорится в сообщении.

Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее из-за инцидента на Серпуховско-Тимирязевской линии приостанавливали движение поездов.

Что делать, если человек упал на рельсы>>