РИАМО - 27 ноя. Следователи инициировали передачу уголовного дела из полиции по факту оставления матерью малолетней дочери в ненадлежащих условиях в новой Москве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Полицейские обнаружили в одной из квартир поселка Шишкин Лес двухлетнюю девочку, живущую с бабушкой-инвалидом в антисанитарных условиях. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по факту неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении.

Следователи намерены также дать правовую оценку действиям работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.