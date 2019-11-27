РИАМО - 27 ноя. В новой иммерсивной аудиопостановке «Когда башни были маленькими» мобильного художественного театра Михаила Зыгаря рассказывается, как менялся Кремль на протяжении пяти веков, как москвичи оборонялись от врагов и под какой башней прорыли самый длинный подземный ход, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Спектакль длится 50 минут и рассчитан на детей от шести до 13 лет. Это уже шестой аудиоспектакль мобильного художественного театра, который можно послушать в приложении. Его автором стала Мария Рупасова. Маршрут проходит вокруг Московского Кремля, старт — у нулевого километра на Манежной площади», - говорится в сообщении.

Герои постановки — юные журналисты Яся, Петя и Слава, которые расследуют невероятное происшествие: из 1529 года в современную Москву попали сын каменщика Добрыня и коза. Похоже, что в одной из башен Московского Кремля открылся временной портал. Героям предстоит найти его и вернуть гостей из прошлого в их эпоху.

Мобильный художественный театр создает иммерсивные аудиоспектакли, которые надо слушать во время прогулки по определенному маршруту. Фактически все действие разворачивается в воображении слушателя, а город становится декорацией. Чтобы отправится в необычное путешествие, необходимо скачать приложение театра.