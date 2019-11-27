РИАМО - 27 ноя. Материалы Главархива Москвы о 15 летчиках-героях СССР теперь можно найти в Московской электронной школе, сообщается на официальном сайте мэра города.

Среди опубликованных документов – автобиография и аттестационный лист гвардии капитана Алексея Амелина (1921–1981). Командир эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка удостоен почетного звания за 216 успешных боевых вылетов и 70 воздушных боев, в которых сбил лично 15 самолетов противника.

«Пользователи образовательного проекта также смогут ознакомиться с биографией младшего летчика 168-го истребительного авиационного полка Алексея Артамонова (1916–1941). Лейтенант Военно-воздушных сил получил звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 30 июля 1941 года Алексей Артамонов погиб при таране вражеского самолета-разведчика», – говорится в сообщении.

О другом участнике Великой Отечественной войны, Алексее Балясникове (1920–1986), повествуют автобиография и воспоминания героя. Командиру эскадрильи 181-го гвардейского истребительного авиационного полка звание присвоено за 580 успешных боевых вылетов и 145 воздушных боев, в которых летчик лично сбил 16 самолетов противника.

Узнают пользователи МЭШ и о подвигах командира корабля «Дуглас С-47» Павла Михайлова (1917–2005). Лейтенант совершил 118 боевых вылетов, в том числе 89 ночных для снабжения частей армии Югославии. В проекте можно увидеть наградной лист и представление к присвоению звания Героя Советского Союза.

Также на электронном ресурсе размещены материалы о подполковнике Иване Бахтине, капитане Василии Аулове, гвардии майоре Алексее Богомолове, ефрейторе Николае Алпатове и других воинах Красной армии.