РИАМО - 27 ноя. Ступинские полицейские задержали двоих жителей Видного 19 и 20 лет, которых подозревают в сбыте фальшивых денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московском области.

«Злоумышленники в течение недели выбирали небольшое количество товара в одном из продуктовых магазинов, расположенных в селе Нефедьево, после чего на кассе расплачивались за него поддельными пятитысячными купюрами. Общая сумма сбытых фальшивых денежных средств составила 15 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские вышли на подозреваемых после изучения записей с камер видеонаблюдения, их задержали в автомобиле в поселке Малино. При личном досмотре и в машине было обнаружено пять купюр по 5 тысяч рублей, вызывающих сомнение в подлинности.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). По этой статье злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.