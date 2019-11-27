РИАМО - 27 ноя. На «серой» ветке столичной подземки утром в среду приостанавливали движение поездов из-за падения пассажира на пути, сейчас движение вводится в график, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии кратковременно останавливалось движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской» из-за пассажира на пути», – говорится в сообщении.

Движение было оперативно восстановлено. На данный момент оно вводится в график.

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