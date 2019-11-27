РИАМО - 27 ноя. Интервалы движения электричек на МЦД-2 были увеличены утром в среду из-за поломки токоприемника, в данный момент движение восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На D2 из-за излома токоприемника до 7:11 были увеличены интервалы до 11 минут. К 7:11 интервал был восстановлен. Причина излома токоприемника будет установлена вместе с РЖД», – говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Поезда курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон. Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели.

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