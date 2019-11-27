РИАМО - 27 ноя. Порядка 40 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» разместят в разных округах Москвы, ежегодный зимний фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Площадки фестиваля будут работать каждый день, в будние дни – с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

«Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улице Новый Арбат и других. Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей, рождественский квест с подарками, а также увлекательные мастер-классы, тренировки по керлингу, сноубордингу и другим зимним видам спорта», – сказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кроме того, на фестивале жители столицы и туристы смогут попробовать самые вкусные угощения и приобрести необычные сувениры со всей России

Два ледовых театра откроются в этом году на фестивале. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке пятикратного чемпиона США и двукратного победителя чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петра Чернышева. В ледовом театре на площади Революции представят спектакль двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Путешествие в Рождество» – самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». На его площадках в 2018 году побывали рекордные 18,6 миллиона человек.