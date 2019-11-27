РИАМО - 27 ноя. Льготные билеты на катки в парке Горького и ВДНХ могут получить держатели карты москвича, предусмотрены бесплатные сеансы и билеты со скидкой от 30 до 50 процентов для различных категорий граждан, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чтобы получить льготный билет на каток в парке Горького или на ВДНХ, горожанам не обязательно носить с собой документ, подтверждающий право на соцподдержку. Достаточно показать на кассе карту москвича», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

На главной выставке страны работает самый большой в Европе каток. Лед залит между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Его площадь — 20,5 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей работают теплые раздевалки, туалеты, а также фуд-корт и ресторан.

Бесплатно покататься на ВДНХ этой зимой смогут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также члены многодетных семей до достижения младшим ребенком 16 лет. Со вторника по четверг льготные билеты действуют с 11:00 до 23:00, по пятницам на бесплатный сеанс можно попасть с 11:00 до 15:00, а по выходным и праздникам — с 10:00 до 15:00.

В это же время бесплатный вход доступен для инвалидов первой (с сопровождающим) и второй групп, а также детей-инвалидов с сопровождающим.

Каток в парке Горького занимает около 20 тысяч квадратных метров. В этом году он получил название «Восход», а главной темой в его оформлении стал космос. Посетителям доступны три зоны фуд-корта, школа детского фигурного катания и хоккейная коробка.

Бесплатный вход на каток предусмотрен для детей в возрасте до шести лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также вход бесплатный для инвалидов.

По вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней) бесплатно покататься смогут и дети из многодетных семей. Пенсионеры смогут бесплатно посещать каток по вторникам с 10:00 до 15:00. В остальное время для них действует 30-процентная скидка. Пенсионеры также смогут бесплатно прокатиться на коньках с 11:00 до 15:00. С 22 ноября по 26 декабря льготный билет выдается по вторникам, а с 9 января — со вторника по четверг.

Кроме того, с 9 января студенты очной формы обучения могут рассчитывать на 50-процентную скидку при предъявлении карты москвича в кассах. Она будет действовать со вторника по четверг.