РИАМО - 27 ноя. Объем инвестиций в Москве вырос на 10,6% за три квартала текущего года и составил 1,6 триллиона рублей, существенному росту способствуют налоговые льготы и субсидии от столичных властей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций составила 75,1%, что на 2,3 процентного пункта выше, чем было за тот же период в прошлом году. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 57,7% до 59,7% увеличилась доля собственных средств», – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в основной капитал в Москве с 2010 по 2018 год выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На долю столицы сегодня приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, а также около половины прямых иностранных инвестиций России.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 годы составляет более двух триллионов рублей.

Правительство Москвы также предоставляет предприятиям налоговые льготы и субсидии – такая поддержка позволяет бизнесу экономить деньги и вкладывать их в собственное развитие.