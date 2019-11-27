РИАМО - 27 ноя. Пожар произошел в общежитии Егорьевского авиационного колледжа имени В.П. Чкалова, возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:40 26 ноября на ЦППС Егорьевского ПСГ поступило сообщение о пожаре в здании общежития. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окон третьего этажа», - говорится в сообщении.

96 человек покинули здание еще до прибытия первых пожарных расчетов.

«В 19:55 – пожар локализован на площади восемь квадратных метров (мебель). В 20:03 – ликвидация открытого горения. В 20:15 – ликвидация последствий пожара», - добавляется в сообщении.

Погибших и пострадавших нет