РИАМО - 27 ноя. В среду в Москве и Подмосковье будет прохладная и облачная погода, ожидается понижение атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура в столице составит от минус 3 градусов до минус 1 градуса, по области – от минус 5 градусов до нуля», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80-85%