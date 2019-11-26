РИАМО - 26 ноя. В 2019 году 102 социальных и 24 коммерческих объекта в Серпухове подключили к системе «Безопасный регион», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это плюс 33%, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Стоит отметить, что городской округ Серпухов один из немногих муниципалитетов, где осуществлена установка и подключение видеокамер на нескольких АЗС к системе «Безопасный регион», -говорится в сообщении.

Всего в городском округе Серпухов функционирует 870 видеокамер.

Так, установлена и функционирует система видеонаблюдения на автостанции «Серпухов». На Привокзальной площади после завершения работ по благоустройству дополнительно смонтируют еще 23 камеры.