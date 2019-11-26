РИАМО - 26 ноя. В областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья - 2019» примут участие три подъезда городского округа Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В муниципальном этапе могли участвовать все управляющие компании, соответствующие требованиям положения конкурса. В итоге на областной смотр-конкурс подали три заявки — ЖСК «Швейник» (подъезд № 2, ул. Советская, д. 110), ТСЖ «Металлист-2» (подъезд № 3, ул. Советская, д. 108) и МУП «Служба заказчика» (д. Арнеево, д. 2-а, подъезд № 3).

«Заявки принимались в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей». ЖСК «Швейник» и МУП «Служба заказчика» выступали в первой категории, а ТСЖ «Металлист-2» — во второй», - говорится в сообщении.

Одним из главных требований конкурса является участие объекта в губернаторской программе софинансирования «Мой подъезд», которая предусматривает денежное участие жителей многоквартирных домов в ремонте общей собственности (в данном случае — подъездов).

«Дополнительные взносы с проживающих составляют от 5 процентов и выше (по желанию) и поступают на отдельный расчётный счёт. Они включаются в общую смету расходов на ремонт. Остальную сумму обеспечивает управляющая компания. После окончания работ и подписания соответствующих актов приёмки, на счет УК возвращается почти половина потраченных средств за счёт местного и областного бюджетов», - говорится в материале.

На муниципальном этапе подъезды оценивали по качеству ремонта, соответствию объемов и видов выполненных работ заявленным в протоколе общего собрания собственников. Кроме того, важным критерием стало отсутствие жалоб жителей на качество ремонта, приемка выполненных работ, дополнительные работы и оригинальность оформления подъезда. Также учитывалась и степень физического участия жителей дома в ремонте.

Три конкурсанта от Серпухова признали достойными того, чтобы отправиться представлять городской округ на областном конкурсе.

«Для серпуховичей этот смотр не первый, и уже была одна победа. Все конкурсанты надеются, что и в этот раз фортуна будет на их стороне, и они вернутся домой победителями», - добавляется в материале.