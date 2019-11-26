РИАМО - 26 ноя. В Воскресенске возвели здание под школу искусств «Элегия», строительство проводилось в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», подпрограммы «Культура» за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Коллектив школы искусств «Элегия» в ближайшее время отпразднует новоселье. <…> Долгие годы школа искусств работала в гимназии № 1, и посещать её могли не все желающие. Планируется, что в новом здании количество учащихся увеличится почти вдвое, появятся новые кружки и секции», - говорится в сообщении.

В новом здании расположились большой зрительный зал на 120 мест, а также два репетиционных зала – на 67 и на 33 человека. Кроме того, обустроены учебные классы для индивидуальных занятий.

Для поддержания оптимальной температуры зимой в подвале обустроен автономный узел ИТП, установлены двойные стеклопакеты, утеплен фасад здания.

За ходом проведения работ на всех этапах следили специалисты районного управления капстроительства. Возведение и оснащение детской школы искусств обошлось более чем в 130 миллионов рублей.