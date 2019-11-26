РИАМО - 26 ноя. В городском округе Серпухов более 60,5 тысяч человек систематически занимаются физической культурой и спортом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Спортсмены из Серпухова, в том числе и спортмены-инвалиды приняли участие в 867 соревнованиях различного уровня. При этом ими были завоеваны 1752 наград разного достоинства.

«Спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» работает по основным направлениям: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих. В этом году спортсмены клуба на областных и всероссийских соревнованиях завоевали 324 медали. А 18 членов «Равные возможности» стали стипендиатами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

Недавно во дворце спорта «Надежда» прошли тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В программу соревнования вошли такие дисциплины, как челночный бег, прыжок в длину с места, рывок гири 16 килограммов, подтягивание на высокой и низкой перекладине, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

В фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году поучаствовали порядка 4 тысяч жителей Серпухова разного возраста.

На сегодняшний день введены три знака отличия ГТО по сложности – «золото», «серебро» и «бронза». В 2019 году «золотые» значки получили 548 человек, «серебро» забрали 364, а «бронзу» — 151.