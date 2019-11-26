РИАМО - 26 ноя. Состоялся совместный музыкально-хореографический проект учащихся и студентов МССМШ имени Гнесиных, МГК имени Чайковского и балета Большого театра, в проекте приняла участие юная виолончелистка из Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На сцене чередовались музыкальные и хореографические номера, а также единые музыкально-хореографические, в которых музыканты украшали выступление балета. Постановка была осуществлена главным балетмейстером Большого театра Артемием Беляковым», - говорится в сообщении.

Ученица третьего класса виолончели из Серпухова Софья Сорокина стала самой маленькой участницей этого музыкально-хореографического праздника.

Она вместе со своим преподавателем и концертмейстером, заслуженным работником культуры МО Еленой Зелинской сорвала шквал аплодисментов.

«Слишком необычен был контраст между маленькой виолончелисткой, студентами и артистами балета, когда Софья исполнила так мощно, ярко, эмоционально, что зал взорвался овациями», - добавляется в сообщении.

За выступление юную виолончелистку наградили дипломом с подписью руководителя балета Большого театра М. Вазиева. Девочки и ее преподавательнице вручили памятными буклеты и цветы.