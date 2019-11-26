РИАМО - 26 ноя. Коллектив Дворца культуры «Цементник» Воскресенска открыл 65-й творческий сезон, с открытием юбилейного сезона ДК поздравил глава городского округа Артур Болотников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«65 лет – это большая история, судьбы людей, огромный опыт, багаж мудрости. А еще сотни концертов, спектаклей, представлений, праздничных мероприятий и многое другое. И сегодня эту историю продолжает писать команда единомышленников молодые, талантливые, креативные, самые лучшие», - говорится в сообщении.

«Цементник» — один из трех Дворцов культуры Воскресенска. В новом сезоне зрители увидят новые театральные постановки, художественные композиции, танцевальные номера.

«В стенах «Цементника» всегда особая творческая атмосфера, - здесь рады каждому и горячо поддерживают любые начинания, смелые идеи, помогают каждому развить свой талант», - говорится в сообщении.

Зрители также встретили актеров дворца на открытии юбилейного сезона. Коллектив получил почетную грамоту за многолетние творческие успехи из рук главы округа.