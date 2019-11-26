РИАМО - 26 ноя. Администрация городского округа Красногорск заключила контракт на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Знаменское-Губайлово», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«История усадьбы как владения ведет свое существование с середины XVII века, когда село Знаменское-Губайлово принадлежало Волынским. В 1683-1684 годах на территории усадьбы была построена каменная Знаменская церковь. В XVIII веке усадьба в качестве приданого досталась князю Василию Михайловичу Долгорукову (Крымскому). При Долгоруковых в усадьбе складывается центральное ядро архитектурного ансамбля», — говорится в сообщении.

Последним владельцем усадьбы был меценат Сергей Поляков.

Сейчас главный дом усадьбы представляет собой двухэтажное здание с подвальным этажом, расположенным под частью здания. Восстановить планировочное решение на первоначальный период без масштабных работ по реконструкции невозможно. Проектом реставрации в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия предусматривается усиление существующих фундаментов и ослабленных участков кирпичных стен, ремонт и усиление полов, деревянных перекрытий, лестниц и многое другое.

Предполагается сохранить сложившийся внешний облик здания, воссоздав утраченные фрагменты.

Закупка проведена комитетом по конкурентной политике Московской области в рамках муниципальной программы городского округа Красногорск на 2017-2021 годы «Образование».