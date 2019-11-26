РИАМО - 26 ноя. Строительная площадка — одно из самых травмоопасных мест, для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать все нормы и правила, говорится в сообщении пресс-службы госинспекции труда Московской области.

«Правильное и своевременное расследование каждого несчастного случая на производстве позволяет выявить причины травматизма и осуществить профилактические меры, решить вопрос об ответственности виновных и о возмещении ущерба пострадавшим. <…> Расследование несчастного случая на производстве является обязанностью работодателя той организации, где произошел несчастный случай, независимо от того, было ли лицо работником этой организации», - говорится в сообщении.

Самыми частыми несчастными случаями на стройках являются падение с высоты и наезд транспортного средства. А причинами таких инцидентов становятся неприменение работниками средств индивидуальной защиты и нарушение технологического процесса.

При этом нарушения могут происходить вовсе не по вине работника. Например, если работодатель выдает несертифицированные средства защиты или средства, не отвечающие заявленным требованиям и не подходящие для выполнения конкретного вида работ.

Кроме того, зачастую не в полной мере проводится обучение работника и проверка его знаний в области охраны труда. Кроме того, работодатели не всегда информируют о полагающихся средствах индивидуальной защиты и их применении.

«При проведении обучения работников по охране труда работодатели очень часто обучают работника только по правилам по охране труда в строительстве, забывая я других правилах», - отмечается в сообщении.

Есть целый ряд правил, которым нужно следовать при обучении работников.

Государственный контроль за соблюдением установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется Государственной инспекцией труда субъекта РФ.