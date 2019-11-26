РИАМО - 26 ноя. Московская область в октябре вошла в число лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Подмосковье заняло седьмую строчку рейтинга. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область, Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Приморский край и Тверская область.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майского указа №204. Рейтинг рассчитывался по данным за октябрь.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что Подмосковье входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Московская область участвует в реализации 11 национальных проектов, на которые в 2019 году выделено более 135 миллиардов рублей.