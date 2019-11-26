РИАМО - 26 ноя. Земельный участок в Зеленограде выставят на торги для индивидуального жилищного строительства, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок расположен по адресу: улица Прудная, владение 17.

«Площадь участка составляет 0,09 гектара. На нем можно построить жилой дом площадью 222 квадратных метра. В настоящее время участок свободен от застройки», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.