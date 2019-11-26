РИАМО - 26 ноя. На IX Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», которая пройдет 27 ноября в Дубне, руководителям органов местного самоуправления Московской области и других регионов покажут «Умные города Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«С лучшими практиками муниципалитетов Подмосковья в области цифровой трансформации и формировании комфортной городской среды ознакомятся руководители более 30 органов местного самоуправления из Московской области и других регионов России», - говорится в сообщении.

Площадкой для обмена опытом выступит конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна».

Мероприятие проводится при поддержке министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации и правительства Московской области.

В ведомственном проекте Минстроя России «Умный город» принимают участие 13 наукоградов, включая подмосковные Реутов и Дубну.

Недавно в перечень «Умные города Подмосковья» вошли Жуковский и центр космических технологий Королев.

В сентябре этого года в аналогичном мероприятии Минстроя России межрегионального масштаба представители 32 субъектов России от Чечни до Якутии ознакомились с базовыми решениями и принципами организации работы по цифровизации региона и своими глазами оценили эффективность работы центра управления регионом по основным направлениям деятельности.