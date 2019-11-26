РИАМО - 26 ноя. На VI Международном агропромышленном молочном форуме прошла встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с делегацией международного партнера мероприятия, французского региона Овернь-Рона-Альпы, стороны договорились о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В состав делегации вошли представители французский компаний, которые специализируются на переработке молока и производстве оборудования для агропромышленного комплекса, а также ассоциации фермеров. Возглавил делегацию вице-президент регионального Совета Овернь-Рона-Альпа Филипп Менье.

«В этом году делегация Овернь-Рона-Альпа является международным партнером Молочного форума. Мы ради приветствоваться наших коллег и друзей. Мы проводили в столице региона, Лионе, презентацию инвестиционного потенциала Московской области, встречу с аграриями. В этом году фермеры юго-востока Франции приехали познакомиться с Московской областью», - отметил Хромов.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере агропромышленности, развития экспорта сельхозпродукции, совместной подготовки кадров для предприятий агропромышленности. Французская сторона предложила подмосковным предприятиям поддержку по вопросам регистрации товарных знаков, сертификации продукции.

«Мы видим, как развивается агрокомплекс Московской области, мы видим инициативы правительства региона в этом направлении. Поэтому в рамках второго визита в Подмосковье мы уже приехали в расширенном составе. На Молочном форуме у компаний нашего региона свой стенд, который поможет найти в России новых партнеров и откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества», - выразил уверенность глава французской делегации Филипп Менье.

VI Международный агропромышленный молочный форум проходит на площадке дома правительства Московской области во вторник и в среду, региональные власти организуют его при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В этом году в нем принимают участие более 3,4 тысячи человек, более 300 иностранных гостей из 31 страны и семь официальных делегаций.

Форум является ключевым профильным мероприятием. На нем обсудят проблемы отрасли, презентуют инвестиционные проекты Московской области. Кроме того, форум послужит развитию международных связей.

В рамках форума пройдет отраслевая выставка, на которой будет представлена как российская, так и зарубежная продукция.