РИАМО - 26 ноя. Минэкологии подало исковое заявление в Зеленоградский районный суд Москвы о взыскании ущерба в размере 2 миллионов рублей, причиненного почвам в результате незаконной добычи песка на земельном участке вблизи деревни Новая округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ответчиком является гражданин, являющийся правообладателем 8/10 участка земель сельхозназначения. В мае нынешнего года, в ходе рейда по обращению граждан инспекторы эконадзора зафиксировали добычу песка без лицензии», - говорится в сообщении.

В ходе проверки выявили, что на площади 0,4 гектара было добыто и вывезено более 10 тысяч кубометров песка.

Согласно показаниям нарушителя, он заключил с подрядной организацией договор на подготовку участка для строительства овощехранилища.

Но специалисты Минэкологии доказали факт незаконной недродобычи. По итогам административного расследования нарушитель был оштрафован.

Теперь природоохранное ведомство настаивает на взыскании с него ущерба, причиненного почвам, в размере 2 миллионов рублей.