РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье по итогам работы за 2018 и 2019 годы ликвидировали 533 объекта незавершенного строительство, что составляет 23% от общего количества выявленных недостроев, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, 373 объекта (примерно 70%) достроили и привели в соответствие, а еще 160 объектов снесли. Средний срок ликвидации в среднем составляет от трех месяцев до 1,5 лет.

«На сегодняшний день в Подмосковье выявлено 1879 объектов незавершенного строительства, среди них порядка 1049 (60%) – это самовольные строения, остальные – недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты», - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Работу по ликвидации объектов незавершенного строительства ведет в Подмосковье Мособолархитектура совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока», - говорится в сообщении.

Только за последнее время были достроены и введены в эксплуатацию несколько крупных торговых объектов — торговый дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров в Звенигороде, здание делового и торгово-развлекательного комплекса площадью порядка 12 тысяч квадратных метров в Ногинске. Кроме того, в порядок приведено здание дома культуры в подмосковном Восходе.