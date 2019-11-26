РИАМО - 26 ноя. В связи с открытием Западного объезда Сергиева Посада изменилась схема движения маршрута №32 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) – 67 километр», появилось восемь новых остановок, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров на линию вышел еще один автобус большого класса (ранее на маршруте работал один автобус БК) и внесено восемь новых остановочных пунктов: «улица Чернышевского», «Копнинка», «улица Кирова», «с/т Коммунальник», «Благовещенье», «с/т Крот», «Воздвиженская Набережная», «улица Тверская», — говорится в сообщении.

По новой дороге можно объехать город, не заезжая в центр. Протяженность кругового маршрута – больше 26 километров, время пути – около 50 минут.

Новая схема движения позволила улучшить транспортную доступность села Благовещенье, поселков Гражданский, Западный и Южный, а также многочисленных СНТ. Среднесуточный прогнозируемый пассажиропоток превысит 1,1 тысячи человек.

Изменения в расписание утренних и вечерних рейсов внесли минимальные. Интервал движения автобусов – 30-40 минут. Пока схема работает в тестовом режиме и может быть скорректирована.