РИАМО - 26 ноя. В этом году в хоровом конкурсе «Свешников и современность», который пройдет в городе Коломна с 30 ноября по 1 декабря, примут участие 37 хоровых коллективов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В этом году в конкурсе примут участие 37 хоровых коллективов из городов Красногорск, Егорьевск, Домодедово, Пушкино, Сергиев Посад, Электросталь, Люберцы, Жуковский, Химки, Воскресенск, Подольск, Ступино, Рязань, Ярославль, Москва», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в подмосковной Коломне с 30 ноября по 1 декабря. Мероприятие проводится традиционно один раз в два года.

Председателем жюри выступит заслуженный артист России, профессор Владимир Семенюк. Также членами жюри станут профессор РАМ имени Гнесиных и МГИМ имени Елена Шнитке–Байкова, председатель правления РОО «Музыкальное общество Московской области» Алевтина Кондратьева.

С 2002 года хоровой конкурс «А. В. Свешников и современность» открыт для хоровых коллективов культурно-досуговых, светских, церковных и образовательных учреждений сферы культуры Московской области.

В 2013 году конкурс учрежден министерством культуры Московской области и ему присвоен статус московского областного хорового конкурса «А. В. Свешников и современность».

Александр Васильевич Свешников – это известный общественный и музыкальный деятель XX столетия, основатель и художественный руководитель Государственного академического русского хора и Московского хорового училища, ректор Московской государственной консерватории. Родился он в Коломне.

С 1990 года в Коломне проводятся дни памяти Александра Васильевича Свешникова. В рамках памятных мероприятий организовываются концертные программы известных отечественных хоровых коллективов.

Жители Коломны чтят своего знаменитого земляка. Имя А. В. Свешникова носит городская детская хоровая школа. В Коломенском краеведческом музее хранятся материалы о жизни и творчестве выдающегося хормейстера, многогранная деятельность которого оказала огромное влияние на развитие национального хорового искусства.