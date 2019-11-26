РИАМО - 26 ноя. После вмешательства министерства экологии и природопользования Московской области ООО «АФ «Елгозинское», которое занимается животноводством в городском округе Клин, начало устранять допущенные нарушения — загрязнение почв, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

Предприятие допустило загрязнение почв вблизи деревень Тархово и Дятлово, в связи с чем инспекторами эконадзора был составлен протокол об административном правонарушении.

«В ходе проверки факты подтвердились. Инспекторы эконадзора выявили разливы отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота на площади более 500 квадратных метров. Как выяснилось, разливы произошли из-за неудовлетворительного состояния хранилищ для жидких отходов, которые давно не ремонтировались», - говорится в сообщении

Животноводческому предприятию грозит крупный штраф. Его руководство признало вину и уже сообщило о том, что компания приступила к устранению протечек. В 2020 году предприятие планирует провести капитальный ремонт хранилища.

Ситуация на животноводческих комплексах остается на контроле Минэкологии.